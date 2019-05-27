العاصمة المغربية تحتضن امتحان المنحة التركية

الرباط/ خالد مجدوب / الخليج 365
احتضنت العاصمة المغربية الرباط، الإثنين، المقابلات الخاصة بمنح تركيا في المركز الثقافي "يونس إمره".
وبحسب مراسل الخليج 365، فقد شارك عشرات الطلبة المغاربة من مختلف مدن البلاد، في مرحلة اليوم الخاصة بالمقابلات الشفهية.
وتأتي هذه المقابلات بعد اجتياز مرحلة الانتقاء الأولي عبر التسجيل في الموقع الالكتروني لهذه المنحة.
وسيتابع الناجحون في هذه المقابلات، الدراسة، في الجامعات الحكومية التركية، مع استفادتهم من منح مالية.
وتقدم الحكومة التركية سنويا قرابة 5 آلاف منحة دراسية للطلبة الأجانب ضمن برنامج المنح.
ويدرس أكثر من 2000 طالب مغربي، بمختلف التخصصات، في الجامعات العامة والخاصة والوقفية بتركيا، وقسم منهم حاصلون على منح دراسية.
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