"ي ب ك" الإرهابية توسّع تعاونها النفطي مع النظام السوري

دير الزور/ الخليج 365
وسعت منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية مجال تعاونها النفطي مع نظام الأسد، حيث خصصت إنتاج واحد من أكبر الحقول الواقعة تحت سيطرتها لبيعه له.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن "ي ب ك" وافقت على بيع مجمل إنتاج حقل التنك النفطي بدير الزور(شرق) للنظام، مشيرين أن الاتفاق دخل أمس حيز التنفيذ.
وأوضح المصادر أن الجانبين اتفقا على شراء النظام برميل النفط من المنظمة الارهابية بـ 41 دولارا.
وسبق ان عقد "ي ب ك" والنظام عددا من الاتفاقيات بخصوص نقل النفط من الآبار الخاضعة لسيطرة المنظمة الارهابية شرقي البلاد إلى مناطق سيطرة النظام.
ويتم نقل النفط من مناطق سيطرة "ي ب ك" إلى مناطق النظام عبر تجار ووسطاء محليين، ويتم نقل الكميات إما عبر شاحنات محملة بالخزانات، أو عن طريق العبّارات المائية.
وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة وقود خانقة منذ نحو شهرين، حيث تشكلت طوابير انتظار طويلة أمام محطات الوقود.
وتسيطر "ي ب ك" الإرهابية، على معظم حقول البترول والغاز في سوريا، وتقوم ببيعها لحسابها الخاص.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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