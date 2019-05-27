العراق.. الحكومة تقرر فتح المنطقة الخضراء بالكامل مطلع يونيو

بغداد/أمير السعدي/الخليج 365
أعلن مسؤول برئاسة الوزراء العراقية، الثلاثاء، أن "المنطقة الخضراء" بالعاصمة بغداد سيتم افتتاحها بالكامل ابتداءً من مطلع يونيو/حزيران المقبل.
وفي حديث للأناضول، قال الفريق الركن محمد حميد البياتي، السكرتير العسكري لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي؛ إن "المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 ساعة ابتداءً من أول أيام عيد الفطر (4 يونيو)".
يشار أن المنطقة المحصنة أنشأتها قوات التحالف الدولية، التي غزت العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003؛ للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.
وتبلغ مساحة المنطقة نحو 10 كم مربع، على الضفة الغربية لنهر دجلة، وبدأ اسمها بالظهور مع قيام الحكومة الانتقالية، عقب الغزو.
وتعتبر من أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، ومقر مؤسسات الدولة من حكومة وجيش، وتضم السفارات الأجنبية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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