سوريا.. مقتل 9 مدنيين وجرح 28 في قصف على "خفض التصعيد"

إدلب (سوريا) / أشرف موسى / الخليج 365
قتل 9 مدنيين وجرح 28 آخرين في قصف جوي لنظام بشار الأسد وحلفائه، الإثنين، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.
وأفادت مصادر محلية، لمراسل الخليج 365، بأن النظام وحلفائه واصلوا، اليوم، استهداف قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريفي حماه الشمالي والغربي الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد بقصف جوي ومدفعي كثيف.
وقالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لمراسل الخليج 365، إن 9 مدنيين قتلوا، وجرح 28 آخرون على الأقل، في قصف جوي لطائرات النظام السوري على مدينة معرة النعمان وبلدتي معرتحرمة وجزارين.
وأوضحت المصادر أن فرق الدفاع المدني ما تزال تواصل عمليات الإنقاذ؛ ما يجعل عدد القتلى مرشحا للازدياد.
وحسب الدفاع المدني، فإن 223 مدنيا قتلوا على الأقل وجرح أكثر من 590 آخرين في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.
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