شقيقة الفنانه “نيرمين محسن” في ذمه الله

صحيفة الخليج الإلكترونية

انتقلت الى رحمة الله تعالى الفتاه “أريج خالد الزهراني،” وذلك إثر نوبه قلبيه تعرضت لها ، الجدير بالذكر انها أخت الممثلة المشهورة “نيرمين محسن ” .

صحيفة الخليج الالكترونية التي ألمها الخير تتقدم بالتعازي لأهلي الفتاه و تسأل الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.