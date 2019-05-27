شقيقة الفنانه “نيرمين محسن” في ذمه الله

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صحيفة الخليج الإلكترونية
انتقلت الى رحمة الله تعالى الفتاه “أريج خالد الزهراني،” وذلك إثر نوبه قلبيه تعرضت لها ، الجدير بالذكر انها أخت الممثلة المشهورة “نيرمين محسن ” .
صحيفة الخليج الالكترونية التي ألمها الخير تتقدم بالتعازي لأهلي الفتاه و تسأل الله أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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