وزير التعليم يعتمد حركة نقل مديري التعليم

الخليج - عبدالرحمن الشهري أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ حركة مديري التعليم للعام الدراسي ١٤٣٠/١٤٤١ وهم :- عبدالله بن احمد دخيل الثقفي

منطقة مكة المكرمة

عبدالله بن حمد السبيعي

محافظة الدوادمي

ناصر بن عبدالله العبدالكريم

منطقة المدينة المنورة

سليمان بن عبدالله الخمشي

محافظة الغاط

حمد بن ناصر الوهيبي

منطقة الرياض

نايف سلطان الهاجري

محافظة بيشة

إبراهيم بن حسين العمري

منطقة تبوك

زكي بن رزيق الحازمي

محافظة الليث

صالح بن عبدالله الجاسر

منطقة القصيم

محمد بن سليمان الفريح

محافظة عنيزة

ملفي بن عبدالرحمن العتيبي

منطقة نجران

سعيد بن هباش الوادعي

محافظة ظهران الجنوب

عثمان بن إبراهيم العثمان

منطقة الحدود الشمالية

د احمد بن خضران العمري

محافظة وادي الدواسر

د.سعيد بن عبدالله الغامدي

منطقة الجوف

إبراهيم بن عبدالله القاضي

محافظة العلا

د عبدالخالق بن حنش الزهراني

منطقة الباحة

د خالد بن عبدالله العتيبي

محافظة الخرج

عبدالله بن عبدالرحمن الشهري

محافظة النماص

علي بن محمد الجالوق

محافظة المخواة

عايض بن نافع الرحيلي

محافظة حفر الباطن

د صالح بن محمد الربيعه

محافظة المجمعة

طلال بن مبارك الحربي

محافظة الطائف

د محمد بن عبدالله الثبيتي

محافظة القريات

سعيد بن مساعد الزهراني

محافظة عفيف

د خالد بن محمد الشبانة

محافظة شقراء

د.خالد بن راجح الراجح

محافظة البكيرية

سعود بن ناصر العثمان

محافظة حوطة بني تميم والحريق

محمد بن علي القحطاني

محافظة المهد

د محمد بن إبراهيم ال مغيرة

محافظة الافلاج

منصور بن عبدالله بن شريم

محافظة محايل عسير

محمد بن عبدالله الطريقي

محافظة الزلفي

سليمان بن عبدالله العطيس

محافظة الرس

إبراهيم بن يحيى كدوان

محافظة رجال المع

محمد بن إبراهيم الزاحمي

محافظة القنفذة

د محمد بن عبدالله العقيبي

محافظة ينبع

ضيف الله بن علي الحازمي

محافظة صبيا

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