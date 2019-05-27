رسميا.. تأجيل مباراة #المقاولون و #الأهلي في #الدوري_المصري

صحيفة الخليج الإلكترونية أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى ناديي المقاولون العرب والأهلي يخطرهما فيه بتأجيل المباراة التي كانت مقررة بينهما غدا الثلاثاء.

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