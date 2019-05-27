جماهير #ليفربول تختار #فان_ديك لاعب العام متفوقاً على #صلاح

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اعلن نادي ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، اختيار الهولندى فيرجيل فان ديك أفضل لاعب فى النادى لموسم 2018 – 2019 بناءً على تصويت الجماهير
وتفوق فيرجيل فان دايك هذا الموسم على المصري محمد صلاح، الأخير الذي كان قد توج بهذه الجائزة بفضل تصويت جماهير ليفربول العام الماضي.
وقدم فيرجيل فان دايك موسماً خرافياً مع ليفربول، حيث قاد الردز للمنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي حتى قبل ساعات قليلة من بداية الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تلعب عصر اليوم الأحد.
وكان فيرجيل فان ديك فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم من جانب الشركة الراعية ورابطة اللاعبين المحترفين.
ويستعد فيرجيل فان ديك لقيادة ليفربول أمام توتنهام في مواجهة إنجليزية خالصة السبت المقبل بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، وذلك في نهائي دوري ابطال اوروبا.
وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب “آنفيلد”، فى “إياب” نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.
ولعب فيرجيل فان دايك جميع مباريات ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حتى الآن ( 38 ) سجل 4 أهداف واستقبلت شباكه 22 هدفاً وحقق الشباك النظيفة في 23 مباراة، أما اوروبياً يعد المدافع الهولندي من أهم الأسباب التي قادت الردز للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
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