جماهير #ليفربول تختار #فان_ديك لاعب العام متفوقاً على #صلاح

صحيفة الخليج الإلكترونية

اعلن نادي ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، اختيار الهولندى فيرجيل فان ديك أفضل لاعب فى النادى لموسم 2018 – 2019 بناءً على تصويت الجماهير

وتفوق فيرجيل فان دايك هذا الموسم على المصري محمد صلاح، الأخير الذي كان قد توج بهذه الجائزة بفضل تصويت جماهير ليفربول العام الماضي.

وقدم فيرجيل فان دايك موسماً خرافياً مع ليفربول، حيث قاد الردز للمنافسة على اللقب مع مانشستر سيتي حتى قبل ساعات قليلة من بداية الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تلعب عصر اليوم الأحد.

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