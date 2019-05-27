“اسم مفاجئ” يقترب من تدريب #الهلال

صحيفة الخليج الإلكترونية

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نادي الهلال، من حسم صفقة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليبدأ مهمته قبل بداية الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

وتعاقب على تدريب الهلال، 3 مدربين، في الموسم المنتهي 2018-2019، حيث كانت البداية مع البرتغالي خورخي خيسوس، والذي تم إقالته لرفضه تجديد عقده، ثم الكرواتي زوران ماميتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج، وأخيرًا البرازيلي بريكليس شاموسكا، الذي تم استعارته في آخر 3 جولات من عمر الدوري، من فريق الفيصلي.

ووفقًا لآخر التقارير المصرية، فأن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بات قريبًا للغاية من تولي قيادة الهلال، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

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وأشارت إلى أن جروس، الذي أعلن رئيس ناديه مرتضى منصور، رحيله رسميًا عن قيادة الفريق، بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مساء الأحد، تلقى عرضًا مغريًا لا يُمكن رفضه من الهلال.

وأضافت التقارير: “وعلى الرغم من أن جروس، تلقى عرضًا آخر من الأهلي، إلا أن كل المؤشرات تؤكد اقترابه من قيادة زعيم السعودية الهلال”.

جدير بالذكر أنه لم يتم طرح اسم جروس على طاولة نادي الهلال، خلال الفترة الماضية، حيث ترددت أنباء قوية عن احتمالية الإبقاء على شاموسكا، أو التعاقد مع بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون السابق، أو الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي دبي الإماراتي.

وجروس، خاض تجربة تدريبية سابقة في السعودية، وبالتحديد مع الأهلي، في الفترة من 2014 إلى 2017، قاده خلالها للتتويج بثلاثية الدوري وكأسي الملك وولي العهد.