فيديو| بعد بلاغ بوجود قنبلة.. إخلاء محطة قطارات في بروكسل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أخلت السلطات البلجيكية، الإثنين، محطة القطارات الشمالية في العاصمة بروكسل، بعد تلقيها بلاغا بوجود قنبلة.
وقالت الشرطة الاتحادية، في بيان، إنه جرى اخلاء المحطة بعد البلاغ، وأن قوات الأمن اتخذت التدابير الضرورية في الموقع.
بدورها، أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية SNCB أن القطارات لا تتوقف في المحطة الشمالية الآن "بسبب خطر وجود قنبلة".
وبسبب إخلاء مبنى المحطة الشمالية والذي تقع فيه مكاتب تابعة لمديرية النقل المحلية، اضطرت السلطات إلى إيقاف الحركة عبر أنفاق الطرق في المدينة مؤقتا، "لأسباب أمنية".
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