شكرا لقرائتكم "قسد" تنفي اتصالها برفعت الأسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 19:55

نفت "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) وجود أي قنوات اتصال تربطها برفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد.



وقال المكتب الإعلامي لـ"قسد" في بيان: "عمدت وسائل إعلام إلى نقل خبر مفاده وجود قنوات اتصال بين المدعو رفعت الأسد ومجلس سورية الديموقراطية، واتفاق الطرفين على جملة من النقاط بمباركة التحالف الدولي، والترخيص لجمعية مشبوهة عائدة لرفعت الأسد لمزاولة عملها في مناطق الإدارة الذاتية تحت غطاء إنساني". وأضاف: "نؤكد للرأي العام أن المتداول عبر وسائل الإعلام، عار عن الصحة جملة وتفصيلا ومن يروج أخبارا كهذه يسعى لتقويض جهود المجلس في مسعاه لحل الأزمة السورية عبر الحوار المجتمعي والتشاركية وفق مسارها السياسي".

وأكد البيان التزام "قسد" "بالصدق والشفافية في التعاطي مع جميع القضايا العامة، إيمانا منا بحجم المسؤولية الوطنية والتاريخية وضرورة مشاركتها مع فئات ومكونات الشعب السوري كافة". ودعا إلى "توخي الحذر و تحري الصدق والحقيقة في نقل الأخبار بعيدا عن فبركة الادعاءات الكاذبة وتلفيق الأخبار المزورة، والالتزام بالقواعد والمعايير الأخلاقية".