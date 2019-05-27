شكرا لقرائتكم حكم بإعدام "داعشي" فرنسي في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد، باريس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 مايو 2019 - اخر تحديث في 27 مايو 2019 / 16:02

أصدرت محكمة عراقية اليوم الاثنين حكماً جديداً بإعدام فرنسي دين بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، فيما اعلنت باريس أنها تتواصل مع بغداد لتذكيرها بمعارضتها عقوبة الإعدام ضد جهاديين فرنسيين.



وكان القاضي أحمد محمد علي قال للفرنسي المدان مصطفى المرزوفي إن "الدلائل والاعترافات (...) تظهر أنك انضممت لتنظيم داعش، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقا بحسب القانون 4 إرهاب".

وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية. وكانت المحكمة نفسها أصدرت الأحد أحكاما بالإعدام للمرة الأولى على ثلاثة فرنسيين، هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معاشو، بعدما دينوا بالانتماء إلى "داعش"، وفق ما قال مسؤول قضائي.

وكان على جدول جلسات استماع المحكمة الاثنين خمسة فرنسيين، هم المرزوقي، فاضل طاهر عويدات، فياني أوراغي، بلال الكباوي، ومراد دلهوم.

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لكن لضيق الوقت، استمع القاضي فقط للمرزوقي، وعويدات، وأجل جلسات الثلاثة الآخرين حتى الثالث من حزيران (يونيو) المقبل. وحضر المرزوقي وعويدات أمام القاضي ببزة المساجين الصفراء. واستمرت جلسة استماع المرزوقي ما يقارب الساعتين. وقبل النطق بالحكم على المرزوقي، استمع القاضي إلى عويدات، الذي أكد أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافاته. وعليه، طلب القاضي تحويل عويدات لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران (يونيو) المقبل.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس قامت بـ"الاجراءات اللازمة" لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام، بعد أحكام بالإعدام صدرت بحق ثلاثة فرنسيين ينتمون إلى داعش، الأحد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تعارض من حيث المبدأ في أي وقت وفي أي مكان عقوبة الإعدام". وأضافت أن السفارة الفرنسية لدى العراق "تقوم بالاجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بهذا الموقف الثابت".

وبعدما أعلن العراق اخيراً استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، وخصوصاً المتواجدين في قبضة قوات سورية الديموقراطية (قسد) بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لـ "داعش" في شرق البلاد، أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها من أن يتم انتزاع اعترافات هؤلاء تحت التعذيب في العراق. وتشكل عودة الجهاديين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.

وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الجهاديين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سورية والعراق.