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كشفت شركة أسوس عن شاشة عرض جديدة باسم ROG Strix XG17 موجهة لمحبي الألعاب، وهي شاشة تقوم على توسيع دائرة الرؤية الخاصة باللاعبين وكذلك تحسين مستوى اللعب مع توفير سرعة هائلة بالرسومات بفضل التردد العالي 240 هرتز مع سرعة تجاوب تصل 3 جزء من الثانية.
وتعمل شاشة أسوس ROG Strix XG17 من خلال تشغيلها ووصلها في الهواتف أو الأجهزة الأخرى عن طريق وصلات USB أو كوابل HDMI بفضل وجود منافذ Micro HDMI وUSB-C. وتتميز الشاشة بحجم 17.3 بوصة ودقة 1,920×1,080 بكسل وهي من نوع IPS LCD. وتدعم هذه الشاشة بطارية بسعة 7,800 ملي أمبير مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0 بجانب إمكانية شحنها عبر منافذ USB.
على الجهة الأخرى، فقد أطلقت أسوس نسخة أخرى من شاشتها باسم ZenScreen Touch وبحجم 15.6 بوصة مع بطارية بنفس سعة الشاشة السابقة، لكنها تحمل خصائص اللمس مما يتيح لاستعمالها لاستخدامات أخرى بعيدًا عن عرض الألعاب، وهي شاشة تعمل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 6.0 فأعلى.
التدوينة أسوس تكشف عن أول شاشة عرض بتردد 240 هرتز موجهة لمحبي الألعاب ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.