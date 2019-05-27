دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة AMD تطلق أول معالج رسومات Navi بتقنية 7 نانومتر

خلال معرض Computex الذي تقدم فيه شركات التقنية أفضل ما توصلت له في عالم الكمبيوتر، أعلنت AMD المطورة المعروفة لأشباه الموصلات والمعالجات عن إطلاق أول

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMin pic.twitter.com/rY2dAsq52l — AMD (@AMD) May 27, 2019

بتقنية 7 نانومتر عالية السرعة من خلال سلسلة Radeon RX 5000 الجديدة.

وقامت AMD بإطلاق أول نسخة من سلسلة Radeon RX 5000 متمثلة بمعالج RX 5700 من الفئة المتوسطة والذي تسعى الشركة من خلاله إلى منافسة نفيديا ومعالجها RTX 2070.

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وقد أطلقت الشركة اسم RDNA أو Radeon DNA على معماريتها الجديدة التي بُني عليها المعالج، لكنها لم تعلن عن المزيد من التفاصيل حولها، لذلك من المفترض أن ننتظر حتى مؤتمر مايكروسوفت E3 لمعرفة المزيد، فيما من المتوقع أن تُطرح في السوق في يوليو القادم.

وتقول الشركة أن التقنية الجديدة ستساعد المعالجات في رفع السرعة لكل واط بنحو 50%، وكذلك سرعة أكبر بنحو 25% لكل دارة موجودة.

التدوينة شركة AMD تطلق أول معالج رسومات Navi بتقنية 7 نانومتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.