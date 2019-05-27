دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع AMD تستعرض الجيل الجديد من المعالجات وكرت الشاشة المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة AMD خلال مؤتمر Computex 2019 اليوم عن الجيل الثالث من معالجات Ryzen 3000 المميز بمعمارية Zen 2، كما قدمت كرت الشاشة Radeon الذي يأتي بمعمارية Navi ودقة تصنيع 7 نانومتر.

تسعى شركة AMD لتطوير جهاز حاسب عملاق مميز بأسرع آداء في العالم، مع المعالجات وكرت الشاشة المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر وكلاً من معمارية Zen 2 ومعمارية Navi، على أن ينطلق هذا الحاسب العملاق في 2021، كما يأتي بميزة دعم سرعة 1.5 Exaflops، وهي زيادة هائلة عن الإصدار الحالي الذي يدعم 143.5 Petaflops.

معالجات Radeon Navi من AMD

تشير التوقعات إلى أن الإصدار القادم من أجهزة PlayStation سيأتي بمعمارية Navi في كرت الشاشة، ومعمارية Zen 2 في رقاقة المعالج، وقد أستخدمت AMD معمارية GCN منذ عام 2012، حيث قدمت الشركة الكثير من المنتجات التي ترتكز على هذه المعمارية.

وتنطلق الإصدارات الأولى من كرت الشاشة المميز بمعمارية Navi بعنوان RX 5000، والتي تأتي لمنافسة Nvidia RTX 2070 بآداء مميز ومستوى تسعير أقل، ومن المقرر أن تتوفر سلسلة RX 5000 في يوليو، حيث قدمت كلاً من Asus وAcer تفاصيل حول الإصدارات القادمة من الأجهزة التي تأتي بمعمارية Navi و Zen 2.

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الجيل الثالث من معالجات Ryzen بمعمارية Zen 2

تتميز معمارية Zen 2 بتحديث جديد في تصميم الإصدار السابق من معمارية Zen، حيث تأتي المعمارية الجديدة بآداء أفضل في الأنوية الأحادية، في وحدة المعالجة المركزية Ryzen، كما يأتي المعالج الجديد مع سعة مضاعفة لذاكرة التخزين المؤقت، لدفع آداء أفضل بشكل عام في الألعاب.

من جانب أخر تأتي رقاقة المعالج المميزة ب8 من الأنوية مع 16-thread ومعمارية Zen 2 بإجمالي ذاكرة تخزين مؤقت يصل إلى 36 ميجا بايت، والتي تنقسم إلى 32 ميجا بايت في L3، وأيضاً 512KB L2 في كل نواة، كما تدعم المعمارية معايير PCIe 4.0 لمضاعفة النطاق الترددي في وحدة المعالجة.

وتقدم AMD رقاقة Ryzen 7 3700X مع 8 من الأنوية و16-thread وبسرعة 3.6GHz، تصل إلى 4.4GHz مع دعم، مع إجمالي ذاكرة تخزين مؤقت 36 ميجا بايت، ومعدل إستهلاك طاقة 65W، كما يأتي Ryzen 7 3800X بنفس المواصفات تقريباً مع سرعة 3.9GHz تصل إلى سرعة 4.5GHz مع دعم، وإجمالي ذاكرة تشغيل مؤقت بسعة 36 ميجا بايت.

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هذا الموضوع AMD تستعرض الجيل الجديد من المعالجات وكرت الشاشة المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر ظهر على التقنية بلا حدود.