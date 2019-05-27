شكرا لقرائتكم خبر عن مركز فلسطينى يندد بإغلاق "فيس بوك" لـ69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندد المركز الفلسطينى للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، بالحملة الواسعة التى نفذتها شركة (فيس بوك) وأغلقت فيها عشرات الصفحات الشخصية لصحفيين وصحفيات ونشطاء فلسطينيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعتبر المركز - فى بيان اليوم الاثنين - أن ذلك الأمر يعد مساسا جسيما وخطيرا بالحريات الإعلامية، لاسيما وأن معظم الصفحات التى أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أى إنذارات مسبقة أو تفسيرات تبرر إقدام شركة (فيس بوك) على مثل هذه الخطوة.

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وبحسب تحقيقات ومتابعات باحثى وباحثات مركز (مدى) الميدانية فإن حملة الإغلاقات التى نفذتها إدارة شركة (فيس بوك) ليلة الخميس وصباح الجمعة الماضيين 23 و24 مايو الجاري، طالت ما لا يقل عن 69 صفحة، من بينها صفحات خاصة لـ58 صحفيا وصحفية وكاتبا وكاتبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تعود بقية الصفحات لمجموعة من النشطاء والمواطنين الصحفيين.