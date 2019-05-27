شكرا لقرائتكم خبر عن البرغوثى: الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى البرغوثى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن من أخطر الأمور التى صدرت عن فريق "صفقة القرن" المطالبة بتصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA) ونقل خدماتها لما سموها الدول المضيفة.

وأكد البرغوثى فى تصريح صحفي أن التصريحات الغاضبة ضد الأنروا تعبرعن إحساس بالفشل، بعد أن صمدت وكالة الغوث لقطع المساهمة الأمريكية والتى تصل إلى ثلث ميزانية الوكالة.

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وأشار البرغوثى الى أن الهجوم على وكالة الغوث يستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التى هجروا منها في فلسطين. إذ يعرف الفريق الأمريكى أن وكالة الغوث أنشأت بقرار أممى من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن إنشائها واستمرارها مرتبط بتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 والذى نص على عودة اللاجئين الفلسطينين المهجرين فى عام الى ديارهم التى هجروا منها عام 1948 وهو يظن أن تصفية وكالة الغوث سيعنى تصفية قضية اللاجئين.

وشدد البرغوثى على أن الحفاظ على وكالة الغوث، صار مرتبطا بالحفاظ على حق العودة الذى لم ولن يتنازل عنه الفلسطينيون.