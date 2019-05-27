شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «إمارة الرياض» بشأن توظيف الأبناء مكان الآباء والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، بأن تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم، أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة، يشمل جميع الوظائف عدا وظائف رؤساء المراكز.

وأضاف أن ذلك يأتي توضيحا لما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعميم رقم 100585 في 15/09/1440 المشار فيه لما تم ملاحظته من كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعيين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة.