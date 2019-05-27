شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع راتب مايو في حسابات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قبل أسبوع من حلول عيد الفطر المبارك، استقبل الموظفون إيداع راتب مايو بحساباتهم اليوم الاثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان بسعادة بالغة. يأتي ذلك بعد توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر، أما في حال تزامن يوم 27 مع إجازة رسمية فيتم تقديم موعد صرف الراتب يوماً قبله أو تأخيره يوماً بعده.

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