انت الان تتابع "زين" تختتم شراكتها الاستراتيجية لبرنامج "رجيمي" الصحّي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المطوع يكرّم الخشتي على شراكة زين للبرنامج

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت شراكتها الاستراتيجية للنسخة السابعة من برنامج "رجيمي" أكبر فعالية رياضية صحية في شهر رمضان المبارك للسنة الثالثة، والتي نظّمها مركز "رجيمي" في أول 20 يوم من الشهر الفضيل بمشاركة فريق متطوعي زين في مول 360 بهدف نشر التوعية بأهمية اتخاذ نمط حياة صحي ونشط خلال الصيام.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها الاستراتيجية لهذا البرنامج الصحي أتت تحت مظلّة استراتيجيتها في مجالات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه دعم الفعاليات الصحية وخاصة خلال شهر رمضان المُبارك، حيث تقوم الشركة وبشكل دوري بتكثيف جهودها لنشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق للوقاية من الأمراض وتفاديها، بالإضافة إلى عقد الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الرياضية والطبية العامة والخاصة في الكويت بهدف المساهمة في رفع الوعي الصحي في المجتمع.

وبينت زين أنها قامت بتجهيز العديد من المفاجآت لعملائها من خلال الأنشطة اليومية التي صاحبت البرنامج، والتي كان من أبرزها "واكاثون" المشي اليومي في أروقة مول 360، وفعالية "تحدى زين" التي شهدت تواجد كابتن منتخب الكويت الوطني لكرة القدم بدر المطوع، حيث تمكن المشاركين في البرنامج من الاستمتاع برياضة المشي وسماع النصائح الصحية مباشرة من فريق "رجيمي" وفي مقدمتهم خبير التغذية العلاجية وعضو جمعية التغذية الأمريكية د. عبدالله مجبل المطوع، بالإضافة لمشاركة واسعة من نجوم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ممن تم استضافتهم بشكل أسبوعي لمشاركة الجمهور في إبراز الفعالية ونشر الوعي حول أهمية الحركة لجسم الإنسان خلال الصيام، وتحفيز الحضور للتمسك بعادة الرياضة حتى بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وأضافت الشركة أن برنامج "رجيمي" الصحي لهذا العام قد شهد مشاركة العديد من خبراء التغذية المعتمدين من فريق مركز "رجيمي" ممن يمتلكون الرخصة الطبية لتقديم المشورة والنصح في مجال التغذية الصحية واللياقة البدنية للمشاركين، كما تضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المخصصة لكل من الرجال والنساء والأطفال، والتي تضمنت التمارين الصحية المختلفة كجلسات اليوغا والاسترخاء وغيرها.

وأكدت زين أنها ومن منطلق حرصها على إشراك موظفيها وعلى تواجدهم في كل مبادراتها التوعوية، فقد قامت بتوجيه دعوة خاصة لموظفيها للمشاركة والتطوع في فعاليات البرنامج، حيث تعتبر الشركة موظفيها أساس نجاحها بدرجة أولى، لذا تحرص كل الحرص على تواجدهم في جميع الفعاليات والمبادرات التي تقوم بتنظيمها ورعايتها، وخصوصاً خلال الشهر الكريم.

وأشارت الشركة أن دعمها لهذه الفعالية يأتي في إطار برنامجها الرمضاني المكثف تحت إطار حملتها الرمضانية السنوية "زين الشهور"، والتي قدّمت من خلالها مجموعة متكاملة من البرامج الصحية والتطوعية والثقافية والإنسانية والدينية والترفيهية والرياضية كعادتها السنوية احتفاءً بالشهر الكريم.