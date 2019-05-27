اعتقال 4 أشخاص متهمين بتفجير مدينة ليون الفرنسية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اعتقل أربعة أشخاص الإثنين في ليون على صلة بالهجوم الذي وقع الجمعة الماضي بعبوة ناسفة تم زرعها في حقيبة ظهر بوسط المدينة الفرنسية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصاً.

وذكرت مصادر من الإدعاء أن المعتقلين بينهم طالب (24 عاماً) يحمل الجنسية الجزائرية ويدرس الحوسبة، وهو المشتبه به الرئيسي في الهجوم، وقد ألقي القبض عليه في ليون (شرقي البلاد) حين كان ينزل من حافلة.

وبعدها تم اعتقال ثلاثة أشخاص من محيطه، وقالت وسائل إعلام فرنسية إن اثنين منهم هما والد ووالدة المشتبه به.

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وتقوم السلطات بتفتيش منزل المشتبه به الواقع في أولان، بضواحي ليون، الذي انتقلت إليه 15 مركبة تقل قوات خاصة.

وتم إخلاء المبنى خشية وجود متفجرات في شقة المشتبه به.

وتوصل المحققون إلى المشبته به بالاستعانة بالعديد من كاميرات المراقبة التي وضعت في وسط المدينة وعبر بقايا حامض نووي "دي إن إيه" عثر عليها في الحقيبة التي كانت العبوة الناسفة بها.