ترامب: «فرص جيدة جدًا» للاتفاق مع الصين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، متفائلاً جداً بتوقيع اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قريباً، رغم الصعوبات التي تواجهها المفاوضات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال ترامب على هامش زيارة إلى اليابان: "أعتقد أن خلال بعض الوقت، ستبرم الصين والولايات المتحدة اتفاقاً تجارياً رائعاً، وننتظر هذه اللحظة بحماس".

ومن جهتها، أكدت الصين أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحافي يومي: "لطالما قلنا إن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر مفاوضات، ومشاورات ودية".