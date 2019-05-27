فيديو.. شرط وحيد للمعارضة السودانية للتفاوض مع الجيش

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، قبوله التفاوض مجددًا مع المجلس العسكري، لكن بشرط وحيد.

وقال التجمع إن التفاوض مرهون بموافقة المجلس على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين.

وأضاف في بيان له، أن أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي.

وتابع: "موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزًا لمعادلة 50 في المائة زائد واحد".

وبحسب البيان، تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة، وذلك رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية.

وأكد التجمع في بيانه، ”أن الاتفاقات كافة مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة“.

Advertisements

وأخفق المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وهي نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير“، بشكل كامل على ”هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية.

ويمثل الهيكل بحسب إعلان الجيش: مجلس سيادي، مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.

ويتمسك المجلس العسكري الحاكم بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.