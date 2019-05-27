الذيابي: إيران تخشى تشكيل جبهة عربية إسلامية ضد تدخلاتها في المنطقة... ودعوة قطر "شكلية"

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الدعوة بروتوكولية، كما كل الدعوات وجهت للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وأنه لا يمكن القبول بأية تأويلات غير واقعية بأن دعوة الدوحة قد تنسحب على المقاطعة الرباعية معها.

© AP Photo / Saudi Press Agency

وتابع قائلا: "الدعوة التي وجهت للدوحة شكلية، ولا علاقة لها بالأزمة معها، خاصة أن قطر دولة غير موثوقة والموقف معها لا يزال كما هو ولم يتغير".

وأضاف أن دول الخليج بما فيها السعودية لا يرغبون في الحرب، إلا أنهم يدافعون عن أمن بلادهم في ظل التدخلات الإيرانية ووجودها في 4 عواصم عربية، هي العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وشدد الذيابي على أن الانتشار الأمريكي في منطقة الخليج، يهدف للردع، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي مصالحها، ولا يمكن أن تقبل بزعزعة الاستقرار في المنطقة التي توجد بها مصالحها ومصالح الدول الخليجية وهي حليف لأمريكا منذ عقود.

وفيما يتعلق بموقف قطر من أي قرارات تصعيدية ضد إيران قد تتخذها القمة تابع الذيابي بقوله:

Advertisements

"قطر أضعف من أن تتخذ أي مواقف خلال القمة أو خارجها، خاصة أن التناقضات تفضحها، نظرا لاستضافتها لقاعدة أمريكية في الوقت الذي تتحالف مع إيران".

وتابع أن العراق ولبنان قد يتحفظا على أي قرارات أو خطوات تجاه إيران، نظرا للعلاقات القائمة مع إيران التي تدعم "حزب الله" والميلشيات المسلحة في العراق، إلا أن الوضع لن ينسحب على قطر لأن تناقضاتها مفضوحة.

وبشأن إمكانية الحوار بين طهران ودول الخليج، أوضح جميل الذيابي، أن ما يتردد الآن من الجانب الإيراني غير صادق وغير موثوق، خاصة أن الدول الخليجية والعربية حاولت لسنوات طويلة منذ العام 1980 إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإخوة وحسن الجوار، إلا أن إيران لم تلتزم بتلك المباديء، ودعمت الجماعات والمليشيات في المنطقة العربية، وأنها تسعى حاليا لتخفيف العقوبات بمثل هذه التصريحات، حسب نص قوله.

وشدد على أن ما تخشاه إيران الآن هو أن تشكل السعودية جبهة عربية إسلامية لمواجهة طهران، والوقوف أمام التطورات الحاصلة والتدخلات الإيرانية في الدول العربية حسب قوله.