مساعد وزير خارجية إيران يعلن من الكويت: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة

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وحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة.

والتقى عراقجي اليوم الاثنين في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد ال صباح وعقد جولة من المباحثات.

وأشار عراقجي خلال اللقاء إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية "القائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة"، وقال إن "الأمن مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".

وأكد عراقجي أن سياسة الحظر الأمريكية في الحقيقة "عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر وعلى دول المنطقة توخي الحذر إزاء هذا التهديد".

ولفت إلى توجه المسؤولين الإيرانيين إزاء التطورات الإقليمية، وقال إن "الحوار والتشاور مع دول المنطقة هي من أسس السياسة الخارجية لإيران وعلى هذا الأساس فإن الجمهورية الإسلامية مستعدة من خلال إيجاد الآليات الإقليمية للدخول في حوار وتعاطي بناء مع هذه الدول".