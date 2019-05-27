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© Sputnik . Vladimir Astapkovich
والتقى عراقجي اليوم الاثنين في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد ال صباح وعقد جولة من المباحثات.
وأشار عراقجي خلال اللقاء إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية "القائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة"، وقال إن "الأمن مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".
وأكد عراقجي أن سياسة الحظر الأمريكية في الحقيقة "عرضت أمن المنطقة بأسرها للخطر وعلى دول المنطقة توخي الحذر إزاء هذا التهديد".
ولفت إلى توجه المسؤولين الإيرانيين إزاء التطورات الإقليمية، وقال إن "الحوار والتشاور مع دول المنطقة هي من أسس السياسة الخارجية لإيران وعلى هذا الأساس فإن الجمهورية الإسلامية مستعدة من خلال إيجاد الآليات الإقليمية للدخول في حوار وتعاطي بناء مع هذه الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر مساعد وزير خارجية إيران يعلن من الكويت: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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