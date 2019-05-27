قطر تتلقى دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكة

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الدوحة: تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد دعوة لحضور القمة الخليجية الطارئة في مكّة المكرمة المقرّر عقدها هذا الأسبوع حسبما أفادت وزارة الخارجية القطرية. وأوضحت الوزارة أنّ الأمير تلقى رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "تضمّنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي". وتسلّم الرسالة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال استقباله عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية. وتستضيف السعودية في مكّة قمتين خليجية وعربية الخميس لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها التوترات الإيرانية الأميركية، وقمة ثالثة الجمعة لمنظمة التعاون الإسلامي في نسختها الـ14.



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