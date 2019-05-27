هل سخرت "إل جي" من هواوي بهذه التغريدة؟

نشرت شركة "إل جي" الكورية للإلكترونيات تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
حساب شركة إل جي على تويتر غرد بـ :"تربطنا وجوجل علاقة قوية منذ لسنوات" في الوقت الذي تتوتر علاقة شركة هواوي الصينية بالشركة الأمريكية جوجل.
وأرفقت "إل جي" تغريدتها بمحادثة لها مع جوجل تسأله عن أفضل صديق له، فرد حساب الشركة الأمريكية:"أريد أن أكون صريحًا للغاية.. أعتقد أننا نتفق معكم بشكل غير سيء".
وكانت شركة جوجل قد وجهت ضربة قاسية لهواوي الصينية المختصة في تصنيع الهواتف المحمولة عالميًا بعد إدراج الأخيرة من قبل الحكومة الأميركية على قائمتها التجارية السوداء.
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