ظاهرة نادرة تشهدها الكعبة المشرفة الثلاثاء

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة

يشهد يوم الثلاثاء تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة وستكون الشمس مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة ليختفي ظل الكعبة لحظة رفع أذان الظهر.

وبحسب روسيا اليوم، قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور ر إنه يستفاد من هذه الظاهرة لتحديد اتجاه القبلة بشكل دقيق من أي مكان حول العالم وذلك بنصب "عصا" بشكل عمودي على أرض مستوية وقت التعامد، حيث سيكون الاتجاه المعاكس للظل اتجاه القبلة.

إختفاء الظل في مكة .. 100 دقيقة في 30 ثانية

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يذكر أن هذه الظاهرة تتكرر مرتين كل عام خلال حركة الشمس الظاهرية السنوية بين الصيف والشتاء وانتقالها من خط الاستواء قادمة لمدار السرطان في نهاية شهر مايو ومنتصف شهر يوليو من كل عام يومي 28 ايار و 14 تموز.

وحذر العصفور من النظر مباشرة للشمس حيث تسبب أشعتها الحادة أضرارا جسيمة للعين البشرية خاصة في الدول التي تكون فيها معدلات التعرض لضوء النهار طويلة كدول الخليج، ولذلك في حال الرغبة بمشاهدة أي ظاهرة تتعلق بالشمس بما في ذلك ظاهرة الكسوف، يجب استخدام النظارات والمرشحات الخاصة لحماية العين من أشعة الشمس الضارة.