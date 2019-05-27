شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى: قرارات المحكمة باستبدال أعضاء بالبرلمان فوضى لا مبرر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب عن كتلة (صادقون) النيابية بالعراق، عبدالامير تعيبان الدبى اليوم الاثنين، أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن استبدال العديد من أعضاء مجلس النواب بعد مضى عام كامل على بدء الجلسات "فوضى إدارية وقضائية" لا مبرر لها .

وقال الدبى، فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضى عام كامل على بدء الجلسات هو أمر غير صحيح وغريب"، مبينا أن جميع النواب المتواجدين حاليا داخل قبة البرلمان جاءوا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماءهم .

وأكد أن"حديث المحكمة الاتحادية اليوم عن كوتا ونواب غير شرعيين هو أمر غير مقبول، وما جرى مثير للسخرية .. ولانجد هنالك أى مبرر له".