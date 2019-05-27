شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أكثر من ألف لاجئ سورى إلى أرض الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من 1.1 ألف لاجئ سوري عادوا إلى أرض الوطن من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

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وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، عاد 1154 لاجئا إلى جمهورية سوريا العربية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 407 لاجئا (122 امرأة و207 أطفال) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 747 شخصا (224 امرأة و381 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز أن 15 نازحا عادوا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

ووفقا لمركز المصالحة الروسي، فقد قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الـ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.3 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 26 عبوة قابلة للانفجار.