العراق.. حكم بإعدام فرنسي أدين بالانتماء لـ"داعش"

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، الإثنين، حكما بإعدام مواطن فرنسي رابع إثر إدانته بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويأتي هذا الحكم عقب يوم من إصدار المحكمة ذاتها حكما بإعدام 3 فرنسيين إثر إدانتهم بنفس التهمة.

وقال مصدر قضائي بالمحكمة، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن المدان الصادر بحقه حكم الإعدام تسلمته السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر.

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من جهته، قال الخبير القانوني، طارق حرب، للأناضول، إن قرار المحكمة الإثنين جاء وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

وأضاف، أن "الحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره".‎

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.