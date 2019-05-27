إيران: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية والدولية، عباس عراقجي، الاثنين، أن بلاده ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج، وذلك بعد عرض طهران توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها.

وكتب عراقجي في تغريدة على “تويتر”: “ترحب إيران بالحوار مع أي من دول الخليج لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”، حسبما نقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية للأنباء.

كما نقل بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية عن عراقجي، أثناء زيارة يقوم بها للكويت، قوله إن سياسة العقوبات الأميركية تهدد أمن الشرق الأوسط.

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يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال فيها إن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره العراقي محمد الحكيم، في بغداد إن طهران “عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في منطقة الخليج”. كما أعرب ظريف عن رغبة طهران في بناء “علاقات متوازنة” مع جميع الدول الخليجية.

ولفت إلى أن “بلاده لا تريد أي تصعيد عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار”.