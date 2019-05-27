الكويت.. القبض على مرشح برلماني سابق لإساءته لـ #السعودية على وسائل التواصل

صحيفة الخليج الالكترونية اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. Advertisements وذكرت تقارير كويتية أن “الهاجري” سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية. وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف “الهاجري” إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.

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