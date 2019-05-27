وفيات وإصابات إثر حادث سير بـ #مخواة #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

تباشر، في هذه اللحظات، الجهات الأمنية والإسعافية حادث سير في المخواة، وتحديداً في طريق بطاط.

وبحسب مصادر ، فإنه توجد حالات متعددة من إصابات ووفيات في الحادث.