أمطار_رعدية على عدة مناطق تستمر حتى التاسعة مساء اليوم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن أمطار رعدية يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل: المدينة المنورة، ومحافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر، ومحافظة المهد، ومحافظة العيص، والأجزاء المجاورة.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 من مساء اليوم.
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