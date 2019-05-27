الجوازات: #العمل مستمر خلال إجازة #عيد_الفطر في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وقال “الهباس”: يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات وزير الداخلية، وبإشراف مباشر من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

وأضاف: جوازات الرياض، والإدارات والشُّعَب التي خارج المنطقة، ستستمر بتقديم خدماتها للمستفيدين الذين لديهم حالات طارئة تستدعي إنجازها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

وأردف: شعبة جوازات الرمال العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يـوم 29/ 9/ 1440هـ.

وتابع: شعبة جوازات النقل العام العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

وقال “الهباس”: شعبة جوازات مركز صحاري مول القسم النسائي العمل في الفترة المسائية فقط من الساعة التاسعة ليلاً حتى الواحدة صباحاً، وحتى نهاية دوام يوم 29/ 9/ 1440هـ.

ودعا “الهباس” جميع المواطنين والمقيمين للتسجيل والاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر، أبشر أعمال، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة للمراجعة التقليدية للإدارات.