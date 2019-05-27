إطلاق سراح 35 مستفيدًا من #العفو_الملكي في #سجون_القصيم

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 35 مستفيدًا من العفو الملكي لعام 1440هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك من سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.
يأتي هذا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن نزلاء، وبمتابعة من أمير المنطقة، الدكتور فيصل بن مشعل.
ورفع وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين، على تلك اللفتة الكريمة والمعتادة.
وأكد أنَّ لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام وتحظى باهتمام ومتابعة من أمير المنطقة.
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