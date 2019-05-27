ضبط سارق السيارة محاولًا دهس مالكها في #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة متوقفة أمام محل تجاري، ودهس صاحبها بعد محاولة منعه من السرقة شرق العاصمة الرياض.
فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال تحديد وكشف هوية الجاني وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه من قبل الفرق السرية بدوريات الأمن، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بالسرقة، لذلك جرى إيقافه واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية.
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