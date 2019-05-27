عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون #المسجد_الأقصى

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الخليج - واس
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك ،وبحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط دعوات لاقتحامات في الـ 28 من شهر رمضان.
فيما جددت ما تسمى بـ”منظمات” الهيكل المزعوم دعواتها لأنصارها ولجمهور المستوطنين بالمشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الأحد الموافق الـ 28 من شهر رمضان الحالي، والثاني من شهر يونيو القادم.
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