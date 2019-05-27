وزير النفط الكويتي يتوقع توازن السوق صوب نهاية 2019

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ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد الفاضل القول إنه لا تزال هناك ضبابية حول نمو الطلب على النفط بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري الأمريكي الصيني على الاقتصاد العالمي بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأمريكي يتزايد.
© Sputnik . Vitaliy Belousov
وقال الفاضل إنه من السابق لأوانه حاليا الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو/ حزيران.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/ كانون الثاني ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.
وقال الفاضل: "هناك قلق كبير في السوق اليوم بشكل رئيسي فيما يتعلق بمخاوف الإمدادت. على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأمريكية الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار مشتري الخام الإيراني لم يسجل بعد".
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