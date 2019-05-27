بيان هام من "طيران الإمارات" بشأن استئناف رحلاتها إلى سوريا

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أكدت طيران الإمارات أنها تتطلع إلى استئناف تشغيل رحلاتها إلى سوريا في أقرب وقت ممكن، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
© AFP 2019 / JOSEPH EID
وأضاف الرضا في حديث لوسائل إعلام محلية اليوم: "تواصل الهيئة العامة للطيران المدني والجهات ذات العلاقة إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول".
وكانت وزارة النقل السورية، أعربت في بيان لها بشهر مايو/أيار الجاري، عن "جاهزية المطارات المدنية وسلامة الأجواء السورية لاستقبال هبوط وإقلاع شركات الطيران وعبورها الأجواء السورية، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات التي تشجع عودة التشغيل والحركة الجوية".
وجاء بيان "النقل السورية"، بعدما أعلنت العراق استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار دمشق الدولي.
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