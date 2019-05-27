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ذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري استهدف، اليوم الاثنين، بضربات مركزة مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ودمرها في أطراف بلدتي معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.
© Sputnik . Firas al-Ahmad
وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن سلاح الجو السوري دمر رتل آليات للإرهابيين كان متجها من خان شيخون إلى بلد الهبيط الواقعتين في ريف إدلب الجنوبي.
وكان الجيش السوري تمكن، أمس الأحد، من استعادة بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي والتي تأتي جغرافيا في الجهة الغربية من بلدة الهبيط.
وشن مقاتلو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) وحلفاؤهم هجومًا مضادًا على أراضي شمال حماة، التي حررها الجيش السوري في الأسابيع الأخيرة الماضية.
وحاول المسلحون العودة إلى تلك الأراضي، ولكن المحاولة لم تتكلل بالنجاح. وجاءت الطائرات الروسية لمساعدة الجيش السوري لإفشال المحاولة، وشنت غارات جوية. وبفضل الجهود المشتركة هزم المسلحون.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يوسع أهدافه ويستهدف "النصرة" في معر حرمة وكفر سجنة بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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