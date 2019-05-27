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الاستخبارات العسكرية العراقية تحبط عملية إرهابية فى الرمادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إحباط عملية إرهابية في الرمادي وإلقاء القبض على مخططيها.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن مجموعة من مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة (10) وبالتعاون مع استخبارات (لواء 38) تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين بمنطقة (البو طيبان) خططا للقيام بعملية إرهابية في الرمادي بالأنبار، حيث تم إحباط العملية الإرهابية قبل تنفيذها.
وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية قد تمكنت، في وقت سابق، من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة (البو عساف) بجزيرة الرمادي بالأنبار، والذي يعمل عنصرًا أمنيًا لتنظيم (داعش) وقام بنقل معلومات عن القطعات الأمنية وتحركاتها خلال معارك التحرير.

 

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