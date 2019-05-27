شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصد هجوما لـ"جبهة تحرير الشام" بريف حماة الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين أن قوات الجيش صدت هجوما شنته جبهة تحرير الشام (النصرة سابقا) علي بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي. ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن المصدر القول إن هجوم "جبهة النصرة" كان يهدف لفك الحصار عن عناصرها في إحدي النقاط المتمركزة في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى أن وحدات من الجيش السوري نفذت عمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير آلياتهم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين إثر استهداف مسلحي "جبهة تحرير الشام" مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي بـ38 صاروخا والتي سقط بعضها على مستشفي المدينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السورى يصد هجوما لـ"جبهة تحرير الشام" بريف حماة الغربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.