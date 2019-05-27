أخيرا.. تقدم مرشحين اثنين لانتخابات الجزائر

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الجزائر
أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم الأحد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو المقبل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين اليوم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، والمرشحين الاثنين هما عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين".
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وحتى صباح اليوم، لم يكن أحد قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، ما جعل الأوضاع تزداد غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، حتى أن البعض
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في صحة ملفي الترشح خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وحتى صباح اليوم، لم يكن أحد قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات، ما جعل الأوضاع تزداد غموضا في الجزائر وأثيرت المزيد من التساؤلات، حتى أن البعض رأوا أن هذا الأمر يرجح بقوة كفة تأجيل الانتخابات، وهو المطلب الرئيسي الذي نادى به المتظاهرون في الشوارع، ما يعد انتصارا جديدا لهم في مواجهة السلطات القائمة على إدارة شؤون البلاد، والتي تصر على إجراء الانتخابات في 4 يوليو المقبل.
وتصر المؤسسة العسكرية في الجزائر، على ضرورة عقد انتخابات الرئاسة "في أقرب وقت ممكن"، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت في 9 يوليو المقبل. (التفاصيل)
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