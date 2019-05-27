بعد مقترح «عدم الاعتداء».. طهران: نرحب بالحوار مع دول الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج، وجاء ذلك عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، بمقترح إيران توقيع معاهدة "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

وأضاف عراقجي إن إيران ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج الفارسي لإيجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض طهران أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف قال، في مؤتمر صحفي، خلال زيارته إلى بغداد، أمس الأحد، إن إيران تريد أفضل العلاقات مع دول الخليج، وترحب بجميع مقترحات الحوار وخفض التوتر، مؤكدًا أن إيرن تعرض على دول الخليج توقيع معاهدة "عدم اعتداء".