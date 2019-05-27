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© Sputnik . Wissam Matta
وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أبلغ رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إليوت أنجيل، أن "لبنان لا يسعى للحرب مع إسرائيل لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر".
وأكد بري، عند استقباله السيناتور أنجيل، والوفد المرافق له، اليوم السبت، في مقره بعين التينة في بيروت، أنه "ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم"، وذلك حسب "الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام".
وتطرق الحديث إلى المساعي الأمريكية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، فأكد بري للوفد الأمريكي برئاسة السيناتور أنجيل أن "لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل توافق على محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع الحدود البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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