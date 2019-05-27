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الجيش السوري يضبط مشفى ميدانيا بمحتوياته في قلعة المضيق بريف حماة

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وأفادت وكالة "سانا" أن وحدات من الجيش السوري ضبطت، اليوم، خلال تمشيطها بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي "مشفى ميدانياً لإرهابيي الخوذ البيضاء بداخله معدات طبية وأقنعة وألبسة واقية من المواد الكيميائية بعضها صناعة ألمانية".

وكان الجيش السوري عثر، أمس الأحد، على نفق الإرهابية بعمق 20 متراً وطول 50 متراً حفرته المجموعات المسلحة التي كانت تنتشر في قلعة المضيق قبل قدوم الجيش السوري وتحريره البلدة.

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من جهة ثانية ضبط عناصر الهندسة في الجيش السوري أمس الأحد خلال تمشيط قرية الكركات في منطقة قلعة المضيق مدافع هاون وصواريخ غراد وقذائف مدفعية وكميات كبيرة من الذخائر وحشوات القذائف من مخلفات الإرهابيين.

وكان الجيش السوري عثر الخميس الماضي على مشفى ميداني وأقنعة واقية للمواد الكيميائية ومعدات قال إنها تعودد "لإرهابيي الخوذ البيضاء" وأجهزة اتصال وعربات مدرعة مدمرة للإرهابيين في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي.

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