- 1/2
- 2/2
وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد "جمدت المملكة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية منذ الأسبوع الماضي، مؤكدة أن وزارة العمل السعودية حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المسموحة لاستقدام العمالة المنزلية، بالإضافة لإيقاف معاملات استخراج التأشيرات.
© Photo / Pixabay
وقدرت المصادر، المبالغ التي تحصل عليها الحكومة الإثيوبية نتيجة الرسوم على العقود الورقية بنحو 80 مليون دولار سنويا على المواطنين، واصفة قرار التجميد، بالشجاع والممتاز.
وأوضحت أن "ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تفاجئ الجميع وتجمد استقدام عمالة هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.