دبي - بواسطة محمد فارس كم مرّة كُنتَ تُقلّب المذياع أو ببساطة استمعت إلى آية ما من القرآن الكريم، وأردت معرفة اسم السورة أو اسم القارئ لكنك لم تستطع، تطبيق رتيل يُوفّر عليك عناء ومشقة البحث، حيث كل ما عليك فعله هو أن توجّه هاتفك لمصدر الصوت، والضغط على زر الاستماع والانتظار ريثما يقوم التطبيق بتحليل المقطع، وخلال ثواني سيظهر لك اسم القارئ والسورة على الشاشة.
كما سيُتيح لك تطبيق رتيل إمكانية التعرف على مختلف قرّاء القرآن الكريم وتحديد السورة لمستخدمي الأجهزة الذكية، على أن يكون التطبيق مجاني بشكل كامل، وأجدر بالإشارة أن التطبيق يتضمّن مسابقة خلال شهر رمضان الكريم، على أن يكون هناك جوائز قيمة.
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أخيرًا تطبيق رتيل من تطوير شركة الاتصالات السعودية “STC”، وهو متوفّر كما أشرنا سابقًا بشكل مجاني وكامل، سواء على نظام تشغيل أندرويد أو iOS، ولتحميله إنتقل من هنا أو هنا على التوالي.
التدوينة مع تطبيق رتيل اعرف اسم السورة والقارئ بلمسة واحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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